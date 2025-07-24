Появилось видео мощного пожара в ТЦ в Ростовской области

В пресс-службе МЧС по Ростовской области подтвердили, что к объекту на улице Ленина прибыли пожарные. По информации ведомства, сначала площадь возгорания составляла 30 «квадратов», но позже увеличилась до 1300.

В момент пожара никого из посетителей внутри здания ТЦ не было. На месте работают 84 специалиста и 29 единиц техники.

Ранее крупный пожар разгорелся в Крыму — в Феодосии загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра с порывами до 12 метров в секунду пламя подступает к поселкам Солнечное и Виноградное.

В МЧС уточнили, что для ликвидации пожара задействовали более 170 сотрудников и свыше 30 единиц техники, в том числе аэромобильную группировку.