В подмосковном пансионате «Березовая роща» произошел пожар

Пожар начался после взрыва в пансионате «Березовая роща» в Мытищах. Об этом 360.ru сообщил источник.
«После взрыва был огненный столб, продолжалось три секунды», — сообщил источник.
Открытое горение видно издалека. Подробности происшествия выясняются. Официальных данных пока не поступало. Информации о пострадавших нет.
Ранее в квартире новостройки на Михалковской улице в Москве произошел взрыв. Повреждения получили окна и перекрытия. Из окон второго этажа было видно пламя, а с третьего по 28-й этажи было задымление. По предварительным данным, в здании не было людей.
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