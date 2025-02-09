В подмосковном пансионате «Березовая роща» произошел пожар

Пожар начался после взрыва в пансионате «Березовая роща» в Мытищах. Об этом 360.ru сообщил источник.

«После взрыва был огненный столб, продолжалось три секунды», — сообщил источник.

Открытое горение видно издалека. Подробности происшествия выясняются. Официальных данных пока не поступало. Информации о пострадавших нет.

Ранее в квартире новостройки на Михалковской улице в Москве произошел взрыв. Повреждения получили окна и перекрытия. Из окон второго этажа было видно пламя, а с третьего по 28-й этажи было задымление. По предварительным данным, в здании не было людей.