В квартире новостройки на Михалковской улице в Москве произошел взрыв

В новостройке по улице Михайловская в Москве произошел взрыв и начался пожар. Огонь вырывается из окон второго этажа, сообщил источник 360.ru.

Взрыв произошел в одной из квартир второго этажа новостройки. По словам источника, дом полностью достроен, но пока не жилой. В помещении, где произошел взрыв, находятся газовые баллоны, предположительно, мог взорваться один из них.

Источник уточнил, что взрыв повредил окна и перекрытия, виден огонь из окон второго этажа, задымление с третьего по 28-й этажи здания. Предварительно, людей в здании не было. Официальной информации пока не поступало.