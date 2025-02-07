В квартире новостройки на Михалковской улице в Москве произошел взрыв
В новостройке по улице Михайловская в Москве произошел взрыв и начался пожар. Огонь вырывается из окон второго этажа, сообщил источник 360.ru.
Взрыв произошел в одной из квартир второго этажа новостройки. По словам источника, дом полностью достроен, но пока не жилой. В помещении, где произошел взрыв, находятся газовые баллоны, предположительно, мог взорваться один из них.
Источник уточнил, что взрыв повредил окна и перекрытия, виден огонь из окон второго этажа, задымление с третьего по 28-й этажи здания. Предварительно, людей в здании не было. Официальной информации пока не поступало.
Позже источники сообщили, что возгорание ликвидировали на площади в 14 квадратных метров. Обрушилась ненесущая стена с соседней квартирой и внутренние перегородки на площади пять «квадратов».
В пятницу вечером в Северо-Восточном административном округе Москвы загорелся двухэтажный жилой дом. Внутри находились газовые баллоны, но их успели вынести на улицу.