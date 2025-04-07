В московском метро мужчина напал на девушку из-за шаурмы

В московском метро пассажир ударил девушку за то, что та ела шаурму в вагоне. Об этом сообщил сайт Msk1.ru .

Как сообщили в издании, во время поездки девушка ела шаурму. Сидевший рядом с ней мужчина в какой-то момент неожиданно ударил девушку, и часть начинки выпала из лаваша. Молодой человек, защитивший пассажирку, столкнулся с резкими замечаниями о необходимости соблюдать правила поведения.

Обращаясь к защитнику, мужчина, перемежая слова матом, возмущенно заявил, что метро — не столовая, и потребовал, чтобы «мадам пересела». Девушка сохраняла спокойствие, игнорируя агрессивные выпады.

Ранее четырехлетняя девочка застряла в эскалаторе метро станции Таганская в Москве. Родители самостоятельно помочь ей не смогли. Эскалатор быстро остановили, а на место выехал автомобиль бригады скорой помощи.