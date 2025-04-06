Девочку затянуло в эскалатор в московском метро

Источник 360.ru: ребенок попал в эскалатор в метро в Москве

Девочка застряла в эскалаторе метро станции Таганская в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Четырехлетняя девочка застряла ногой в эскалаторе у перехода с радиальной на кольцевую станцию. Родители самостоятельно помочь ей не смогли.

Эскалатор быстро остановили, на место выехал автомобиль бригады скорой помощи.

Еще до прибытия медиков ребенка удалось вытащить, девочку деблокировали сотрудники метрополитена. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом левой ноги и вывих. Пострадавшую госпитализируют.

Подобные случаи с эскалатором происходили и раньше. Редакция 360.ru рассказывала, как спасти человека, которого уже затягивает под движущуюся ленту.