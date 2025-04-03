В московском храме зарезали человека

В храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря в центре Москвы в ночь на 2 апреля нашли тело мужчины. Об этом 360.ru сообщил источник.
«Было найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями», — сказал собеседник 360.ru.
Подозреваемого задержали. По предварительным данным, между двумя мужчинами возник спор. Во время конфликта один из оппонентов нанес другому смертельное ранение.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее житель Подмосковья чуть не зарезал пассажира в электричке после неудачной попытки ограбления. Под подозрение попал 71-летний житель Сергиева Посада. Мужчину задержали, в кармане его куртки нашли окровавленный нож.
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