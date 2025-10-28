В московском хостеле задержали более 370 мигрантов

Росгвардия задержала более 370 мигрантов в ходе рейда в хостеле в Москве

Более 370 иностранцев доставили в органы внутренних дел после крупного рейда в одном из столичных хостелов. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгвардии по Москве .

По данным ведомства, сотрудники ОМОН «Авангард» обеспечивали силовую поддержку Военному следственному управлению СК России. Проверка касалась соблюдения миграционных правил при размещении людей на складах и производственных объектах.

Задержанных передали полиции для оформления материалов о нарушениях. Другие подробности о рейде пока не раскрываются.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные департамента при Верховном суде сообщили, что в России за первое полугодие выписали компаниям штрафы на 1,6 миллиарда рублей за незаконный труд мигрантов.