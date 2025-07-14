В Мордовии мать 11 детей утонула, спасая дочь

Здунов: многодетная мать и старшая дочь утонули, спасая ребенка на реке Мокша

Многодетная мать и старшая дочь погибли, спасая 13-летнюю девочку на реке Мокша в Мордовии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов в своем официальном обращении.

Семья Юдинцевых отдыхала в Ковылкинском районе, когда мать Наталья и дочь Анастасия бросились на помощь тонущей Алисе. Они смогли спасти девочку, но сами выбраться из воды не сумели.

«Правительство республики возьмет сложившуюся трагическую ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых обеспечит заботой и опекой», — написал глава региона.

Без матери и старшей сестры остались 10 детей. Младшему ребенку в семье не исполнилось и года.

Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность на воде.

Ранее в Вельском районе Архангельской области пятилетняя девочка утонула после того, как ушла гулять одна.