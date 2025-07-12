Пропавшую в Архангельской области пятилетнюю девочку нашли мертвой

Родители разрешали дочери гулять одной, 7 июля она решила покататься на велосипеде по деревне. Когда через два часа девочка так и не вернулась, взрослые забили тревогу. На поиски поднялись полиция и поисковой отряд «Север-Вельск».

Сначала у реки нашли тапочек девочки и следы, ведущие к воде. Спасатели вызвали работавших неподалеку кинологов. Собаки привели ко второму тапочку — он плавал в воде. Поиски продолжались до утра, пока не приехали водолазы. После двух часов прочесывания дна они нашли тело ребенка.

«Приносим свои соболезнования родным и близким и выражаем огромную благодарность местным жителям, которые приняли участие в поиске и до последней минуты вместе с нами надеялись найти девочку живой. И помните, безопасность детей — это ответственность взрослых», — заявили волонтеры.

В Подмосковье подросток напал на двух девочек с молотком, объяснив свое поведение ненавистью к женщинам. Источник RT сообщил, что одна из потерпевших находится в реанимации.