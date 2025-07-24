В момент крушения Ан-24 в Приамурье была пасмурная погода

Во время крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области была пасмурная погода. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Журналистам сообщили, что связь с воздушным судном прервалась после того, как борт ушел на второй круг.

Самолет авиакомпании «Ангара» летел по рейсу Хабаровск-Тында. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажирского самолета погибли.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о создании оперативного штаба во главе с зампредседателя правительства Александром Сухановым. На место авиакатастрофы отправили 25 спасателей и пять единиц техники.