Во время крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области была пасмурная погода. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Журналистам сообщили, что связь с воздушным судном прервалась после того, как борт ушел на второй круг.
Самолет авиакомпании «Ангара» летел по рейсу Хабаровск-Тында. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все находившиеся на борту пассажирского самолета погибли.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о создании оперативного штаба во главе с зампредседателя правительства Александром Сухановым. На место авиакатастрофы отправили 25 спасателей и пять единиц техники.
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В момент крушения Ан-24 в Приамурье была пасмурная погода
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