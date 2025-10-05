В многоквартирном доме в ЛНР произошел взрыв

В доме в городе Красный Луч произошел взрыв газа

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики утром произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Соловьев в своем Telegram-канале.

В взрыва повреждения получили крыша здания и несколько квартир, уточнил источник РИА «Новости» в силовых структурах региона. По словам собеседника агентства, всех жителей дома эвакуировали, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Соловьев выехал на место происшествия для координации работы спасателей.

Информация о пострадавших уточняется. Специалисты проводят осмотр здания и проверяют конструкции на предмет разрушений. Причины взрыва устанавливаются.

