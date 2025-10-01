Уголовное дело возбудили по делу о взрыве газа в кафе в Дагестане
По факту взрыва газовоздушной смеси в кафе в Дагестане возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
ЧП произошло в населенном пункте Стальское Кизилюртовского района. В придорожном кафе прогремел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали шесть человек, их доставили в местную больницу.
«Предварительная причина хлопка — неисправность газового котла», — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают причину взрыва.
По данным МЧС региона, строение не разрушено, хлопком выбило стекла.