В многоквартирном доме на севере Москвы произошел пожар

Пожар произошел в пятиэтажке на севере Москвы. По информации источника 360.ru, пострадавших нет.

Возгорание зафиксировали в квартире на Кронштадтском бульваре в Головинском районе. Изначально поступило сообщение о загорании масла на плите, однако к моменту прибытия пожарных в квартире уже наблюдали открытое горение и сильное задымление.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Предварительно, вспыхнула деревянная доска.

Очевидцы сообщали о криках о помощи и угрозе распространения огня. Однако, по последним данным, обошлось без пострадавших.

