В Митине убрали яд, которым накануне отравились ежи

Своего сотрудника прислала местная управляющая компания. Накануне, опасаясь за здоровье животных, местные жители накрыли кучку плитками.

Житель дома рассказал с чужих слов, что на место приезжала полиция и, возможно, брала пробу. Сам он не видел правоохранителей, но плитки, прикрывавшие отраву, во второй половине дня лежали в другом положении.

Неизвестную субстанцию и лежащих рядом с ней мертвых ежей в палисаднике обнаружила одна из женщин, живущих в доме. Вещество, которым отравились животные, похоже на крысиный яд, предположила она.