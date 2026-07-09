В Митине убрали яд, которым накануне отравились ежи
Дворник убрал ядовитую субстанцию, которую накануне обнаружили жители района Митино возле дома в Ангеловом переулке. Об этом очевидец сообщил корреспонденту 360.ru, предоставив видео.
Своего сотрудника прислала местная управляющая компания. Накануне, опасаясь за здоровье животных, местные жители накрыли кучку плитками.
Житель дома рассказал с чужих слов, что на место приезжала полиция и, возможно, брала пробу. Сам он не видел правоохранителей, но плитки, прикрывавшие отраву, во второй половине дня лежали в другом положении.
Неизвестную субстанцию и лежащих рядом с ней мертвых ежей в палисаднике обнаружила одна из женщин, живущих в доме. Вещество, которым отравились животные, похоже на крысиный яд, предположила она.