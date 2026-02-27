В Милане трамвай сошел с рельсов и врезался в витрину магазина. В результате аварии два человека погибли, около 40 получили травмы. О случившемся сообщило агентство Reuters .

В Сети появились видеозаписи очевидцев, на которых видно, что перед столкновением вагон заметно раскачивался из стороны в сторону. При этом сам трамвай был одной из самых новых моделей, используемых в городе.

На место прибыли экстренные службы. Прохожие сообщили, что рядом с местом аварии развернули палатки для пострадавших. Их, по информации Corriere della Sera, минимум 40 человек — пешеходы и пассажиры. Два человека скончались.

По данным местных служб, во время движения водитель трамвая почувствовал себя плохо. Мужчину доставили в больницу с легкими травмами.

