В МИД назвали фейком сообщение о выработке версий крушения самолета в Актау

Сообщения о выработке версий авиакатастрофы в Казахстане сотрудниками МИД совместно с коллегами из Азербайджана и Казахстана не соответствуют действительности. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве .

В министерстве уточнили, что фейк распространяется с подачи иноагентов, которые находятся в странах НАТО и добавили, что причины авиакатастрофы расследуют профильные ведомства.

Также в МИД назвали очевидным, что эта дезинформация является политическим заказом.

«Считаем попытки сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемыми», — заключили в ведомстве.

Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, упал 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами крушения стали 38 человек.

Последние 20 минут пилоты вели воздушное судно только с помощью тяги двигателей.