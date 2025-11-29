В метро Москвы между станциями «Октябрьская» и «Беляево» остановили движение

Движение от станции «Октябрьская» до станции «Беляево» отсутствует по техническим причинам. Другие подробности пока неизвестны.

«На „Третьяковской“ нет поездов уже почти пять минут. И говорят, что по техническим причинам задерживаются поезда», — рассказал один из пассажиров.

Ранее пенсионерка из Краснодара толкнула девочку на рельсы на станции метро «Таганская». Женщине не понравилось, что девочка громко смеялась и смотрела на нее, поэтому она толкнула ребенка на рельсы. Подросток в момент ЧП была с родителями, они быстро помогли ей подняться на платформу.