В метро Москвы между станциями «Октябрьская» и «Беляево» остановили движение
На оранжевой ветке метро временно приостановлено движение поездов. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.
Движение от станции «Октябрьская» до станции «Беляево» отсутствует по техническим причинам. Другие подробности пока неизвестны.
«На „Третьяковской“ нет поездов уже почти пять минут. И говорят, что по техническим причинам задерживаются поезда», — рассказал один из пассажиров.
