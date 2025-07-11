В мэрии Махачкалы прошли обыски

Обыски прошли в администрации Махачкалы, а также в управлениях по жилищным вопросам и по делам ГО и ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Дагестану.
По данным следствия, общежитие № 2 признали аварийным, а его четвертый подъезд оказался полностью разрушен после пожара. Однако в нарушение закона его жильцам не предоставили другие помещения и не оказали материальную помощь.
Возбуждено уголовное дело о халатности. Потерпевшими признали 33 человек, их опросили.
Это уже не первые обыски в Махачкале за последнее время: 25 июня правоохранительные органы пришли к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Позднее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал его имущество, в частности несколько компаний.
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