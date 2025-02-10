В мэрии Кызыла обвинили жертву изнасилования в случившемся

Пресс-секретарь мэрии Кызыла Азиана Тембрель обвинила жертву изнасилования в произошедшем. Свое мнение по поводу произошедшего она опубликовала в личной соцсети.

По данным Следственного комитета, в ночь со 2 на 3 января в Барун-Хемчикском районе Тувы четверо подростков надругались над школьницей, которой не было даже 14 лет. Всех четверых задержали и решением суда взяли под стражу.

В аккаунте в социальных сетях Тембрель призвала родителей воспитывать дочерей таким образом, чтобы избегать подобных происшествий.

«Зачастую так бывает, что девочки распивают в компаниях и попадают в такие истории. Печально», — написала она.

В конце прошлого года скандал произошел из-за учебника ОБЖ для девятого класса, авторы которого советуют девушкам не надевать слишком короткие юбки и не краситься чересчур ярко. В Министерстве образования Тамбовской области сообщили, что этот учебник не входит в актуальный перечень Минпросвещения.