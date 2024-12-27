Тамбовские власти оценили учебник ОБЖ с обвинениями жертв в изнасиловании

Скандальный учебник ОБЖ для девятого класса, где в изнасиловании обвиняют самих жертв, не входит в актуальный федеральный перечень Минпросвещения и не используется в школах Тамбовской области. Об этом сообщили РБК в региональном министерстве образования.

Речь идет об учебнике издательства «Дрофа» за авторством Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука. Создатели советуют девушкам не надевать очень короткие юбки и не краситься слишком ярко, чтобы не провоцировать парней и мужчин.

Кроме того, они пишут, что многие конфликты происходят по вине самой жертвы, показывающей доступность или беззащитность. На книгу обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев призвал сократить количество линеек учебников до трех, чтобы избежать хаоса.