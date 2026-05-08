В Мексике жена владельца похоронного бюро умерла, увидев в гробу тело мужа

В Мексике жена владельца похоронного бюро скончалась от сердечного приступа, когда увидела тело покойного мужа в гробу. Мужчина погиб в аварии с участием катафалка, сообщил портал Need To Know .

Бизнесмен Мигель Орасио Уриас Олайес, владелец семейного похоронного бюро «Хореб», погиб в автокатастрофе 2 мая. Он ехал на катафалке по федеральному шоссе в штате Сонора и в какой-то момент не справился с управлением.

Автомобиль съехал с дороги, мужчина получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, где он и скончался. Вместе с ним ехали двое сотрудников, которые также пострадали в аварии.

Тело Олайеса доставили в похоронное бюро для подготовки к прощальной церемонии. Жена бизнесмена уже находилась там, чтобы забрать гроб. Когда женщина увидела тело мужа, у нее внезапно случился обширный инфаркт, вызванный шоком. Она скончалась на месте, всего через несколько часов после супруга. У пары осталась маленькая дочь.

Власти пока не установили точную причину аварии. История погибшей пары вызвала широкий общественный резонанс в мексиканских соцсетях. Пользователи писали, что даже смерть не смогла их разлучить.

