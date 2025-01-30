В Мексике люди встретили собаку, глодающую человеческий череп

В Мексике жители сняли на видео бродячего пса, грызущего череп человека на улице

Жители мексиканского города Экатепек-де-Морелос, расположенного недалеко от Мехико, сняли на видео бродячую собаку, грызущую человеческий череп на пустыре. Об этом сообщило издание Need To Know .

Люди сначала заметили на пустыре стаю бродячих собак. Когда присмотрелись, то увидели, что одна из них грызет человеческие останки и вызвали полицию.

Правоохранители оцепили место происшествия и изъяли у животных останки. Сейчас сотрудники прокуратуры штата и Министерства юстиции ведут расследование. Изъятый череп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, но ее результаты пока не обнародовали.

Издание отметило, что пока неизвестно, собаки нашли человеческие останки на улице или выкопали их на ближайшем кладбище.

По словам одного из местных жителей, бродячие псы находят больше тайных захоронений, чем «Генеральная прокуратура и все прокураторы вместе взятые». Другой добавил, что это обычное явление в Мексике.

Ранее в мексиканском штате Чихиахуа обнаружили и извлекли порядка 56 тел, захороненных в тайных могилах.