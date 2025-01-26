В Мексике на границе с США обнаружили могилы с 56 телами

На севере Мексики недалеко от границы с США обнаружили и извлекли по меньшей мере 56 тел, захороненных в скрытых могилах. Об этом сообщил телеканал CBS .

Из могил, обнаруженных в штате Чихуахуа, через который пролегают пути перевозки наркотиков и нелегальной эмиграции в США, извлекли тела, полные скелеты и части тел и скелетов, а кроме того одежду и гильзы от пуль.

Район, в котором располагались могилы, известен под названием «Эль Вилли». Его контролирует преступная организация «Ла Линеа» — одно из вооруженных подразделений картеля Хуареса, который действует на границе страны.

О личностях погибших пока ничего не известно. По словам властей, останки направили на судебно-медицинское обследование для определения времени, причины смерти с дальнейшим опознанием.

Ранее стало известно, что из-за указа президента США Дональда Трама об отмене упрощенного въезда на границе Мексики и Соединенных Штатов застряли релоканты из России. Погранслужбы отменили собеседования не неопределенный срок.