В МЧС рассказали, как тушили угрожавшее детсаду возгорание в окрестностях Самары

Природный пожар произошел в окрестностях Самары на Яицком озере. Как его тушили, рассказал заместитель начальника службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы Сергей Зиньковский.

От его отряда на пожаре работали 25 спасателей и шесть единиц техники. Благодаря слаженной работе пожарных возгорание ликвидировали.

«На начальной стадии пожара возникла угроза детскому саду. Все силы и средства подразделений пожарной охраны были направлены на защиту и успешно справились в кратчайшее время», — добавил офицер.

Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.

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