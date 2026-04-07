МЧС предупредило москвичей о гололедице и мокром снеге

В Москву в ночь на среду придет похолодание: на проводах и деревьях будет налипать мокрый снег, местами образуется гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Непогода продлится с 21:00 вторника, 7 апреля, до 10:00 часов среды, 8 апреля. Из-за этого возможны заторы на дорогах, рост числа аварий и травмы у пешеходов. Также не исключены повреждения линий электропередачи, рекламных щитов и падение деревьев.

Водителям посоветовали сильно сбросить скорость, держать дистанцию и не делать резких маневров — обгонов и перестроений. Машину лучше оставлять подальше от деревьев.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные конструкции и шаткие постройки, не прятаться под деревьями и следить за детьми. Спасатели просят горожан быть внимательными до самого утра среды.

Ранее в Дептрансе Москвы призвали жителей столицы пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы.