Ребенок и взрослый погибли в ДТП с гужевой повозкой в Брянской области

Два человека, включая семилетнего ребенка, погибли в ДТП с участием автомобиля Nissan и гужевой повозки в Брянской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции .

Авария произошла вечером на дороге Дятьково — Бытошь — Будочка. По предварительным данным, 21-летний водитель Nissan врезался в двигавшуюся впереди повозку.

Водитель повозки и ребенок скончались на месте. Еще три человека, в том числе две пассажирки повозки и пассажир автомобиля, получили травмы, их госпитализировали. Двоих пассажиров повозки после осмотра отпустили домой.

Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение водителем Nissan безопасной скорости и дистанции. По факту аварии проводится проверка.

Ранее легковой автомобиль Lada Vesta насмерть сбил пожилого мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. ДТП произошло примерно в 17:00 на проспекте Вагоностроителей, в районе дома № 44.