В массовом ДТП с участием такси и Tesla на северо-востоке Москвы пострадала женщина

Женщина пострадала в ДТП с участием такси и Tesla на северо-востоке Москвы

В Москве на улице Декабристов в районе Отрадного произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей — кроссовера Haval, такси Exeed и электромобиля Tesla. По информации источника 360.ru, авария произошла вечером 22 декабря.

По предварительным данным, в одном из автомобилей женщине-водителю стало плохо за рулем. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с такси Exeed, которое от удара отбросило на ехавшую следом Tesla. В результате аварии пострадала одна женщина. Ее госпитализировали с переломами ребер, сотрясением мозга и другими травмами.

Судя по кадрам с места происшествия, все три автомобиля получили серьезные повреждения. У такси Exeed практически полностью разрушена передняя часть, элементы авто разбросаны по проезжей части. У Tesla заметны повреждения боковой и передней части, сработали подушки безопасности. На месте работали сотрудники экстренных служб — пожарные, медики и полиция, движение на участке было затруднено. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

