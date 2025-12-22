Два пассажира пострадали в массовом ДТП на трассе в Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленобласти произошла массовая авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Согласно данным ведомства, на 68-м километре трассы Петербург — Ручьи столкнулись рейсовый автобус, который направлялся в Сосновый Бор, и два автомобиля — каршеринговая Kia Rio и Toyota Land Cruiser. Первая легковушка выехала на перекресток, после чего общественный транспорт, пытаясь избежать столкновения, врезался в Land Cruiser.

Два пассажира автобуса получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Проводится проверка.