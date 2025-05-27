В массовом ДТП под Воронежем пострадали 14 человек

Массовая авария произошла в Рамонском районе Воронежской области на 481-м километре трассы М-4 «Дон». Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель автобуса MAN, следовавшего по маршруту «Елец — Воронеж», не соблюдал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Dongfeng. Из-за удара фура по инерции столкнулась с КамАЗом. В автобусе было 40 пассажиров.
«В результате ДТП водители автомобиля Dongfeng, а также рейсового автобуса и его 12 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в МВД.
Пострадавших отправили в больницы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все детали и причины произошедшего.
Ранее два человека пострадали в ДТП легковушки и грузовика в Дмитрове. Авария произошла около на 53-м километре автомобильной дороги «А-108». Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SITRAK. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
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