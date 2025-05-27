Два человека пострадали в ДТП легковушки и грузовика в Дмитрове

Во вторник авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Дмитровском городском округе, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Московской области.

ЧП произошло около 12:30 на 53-м километре автомобильной дороги «А-108».

По предварительным данным, водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем марки SITRAK, который съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водителя и пассажира Volkswagen с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на участке частично ограничили. Водителям посоветовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Ранее два человека пострадали в аварии двух легковушек на МКАД.

