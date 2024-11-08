Сразу три грузовика столкнулись на МКАД. Есть пострадавший

Источник 360.ru: один человек пострадал в ДТП с 3 грузовиками на МКАД

Утром 7 ноября массовое ДТП с грузовыми автомобилями произошло на внешней стороне 41 километра МКАД. Об аварии в районе съезда № 41 сообщили в столичном дептрансе .

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено, добавили в ведомстве, призвав водителей выбирать пути объезда.

По информации источника 360.ru, один из участников аварии — КамАЗ. В настоящее время известно об одном пострадавшем с травмами головы и ноги.

В каком именно автомобиле он находился, собеседник 360.ru не уточнил. Мужчину передали медикам прибывшей скорой.

UPD: в Госавтоинспекции подтвердили данные об одном пострадавшем, а также уточнили, что участниками ДТП были четыре транспортных средства — три грузовых и один легковой автомобиль.

«В результате дорожной аварии пострадал водитель одного из грузовых автомобилей», — добавили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы.