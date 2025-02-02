В Марьиной Роще на северо-востоке Москвы загорелся ангар

Источник 360.ru: в 7-м проезде Марьиной Рощи горит ангар на площади 150 кв. м

На северо-востоке Москвы загорелся ангар на территории стоянки. Открытый огонь охватил 150 квадратных метров и стремительно распространяется дальше, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов 2 февраля в 19:38. Заявитель сообщил, что в 7-м проезде Марьиной Рощи на территории начался пожар в ангаре размером 30 на 100 метров. Внутри могли находиться газовые баллоны, существовала опасность для людей.

К приезду пожарных расчетов площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров, огонь продолжил распространяться. По информации источника 360.ru, послышались громкие, похожие на взрывы звуки, произошло обрушение кровли. Спустя время площадь возгорания увеличилась до 250 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что к тушению подключились 53 специалиста и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Днем 2 февраля пожар произошел на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде. Огонь охватил 33 бытовки, пострадал один человек.