На территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде загорелись бытовки

В Систему-112 Подмосковья поступило сообщение о пожаре на улице Симоненкова в Сергиевом Посаде. По данным очевидцев, на территории завода «Окна столицы» загорелись бытовки.

В пресс-службе администрации округа сообщили, что на территории завода загорелось 11 бытовок, рядом находится еще 22. К месту происшествия приехали экстренные службы. Главная задача — не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние строения.

На место пожара также приехала глава округа Оксана Ероханова.

UPD. На территории «Окон столицы» горит 33 бытовки. Сохраняется угроза перехода огня на производственные цеха. В результате пожара есть пострадавший. Им оказался мужчина 2001 года рождения. C ожогами рук первой и второй степени его госпитализировали в районную больницу.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.