Иномарка насмерть сбила девушку в Москве

Фото: РИА «Новости»

Девушка-пешеход погибла под колесами иномарки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на улице Вертолетчиков в районе дома № 13.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте ДТП.  Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мужчина погиб в ДТП с грузовиками и легковыми автомобилями у деревни Кресты в Новой Москве. На место происшествия вызывали вертолет Московского авиационного центра. Также сообщалось о двух пострадавших.

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