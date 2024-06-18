Иномарка насмерть сбила девушку в Москве

Девушка-пешеход погибла под колесами иномарки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла на улице Вертолетчиков в районе дома № 13.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мужчина погиб в ДТП с грузовиками и легковыми автомобилями у деревни Кресты в Новой Москве. На место происшествия вызывали вертолет Московского авиационного центра. Также сообщалось о двух пострадавших.