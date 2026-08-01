В Марий Эл футбольные ворота упали на семилетнего мальчика

В Республике Марий Эл футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба СУ СК РФ региона.

По данным следствия, днем 28 июля в деревне Чендемерово не закрепленные металлические футбольные ворота упали на мальчика. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетнего. Сейчас ведется расследование, включая сбор доказательств и установление ответственных лиц, которые не обеспечили безопасную эксплуатацию футбольной площадки.

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