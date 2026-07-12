Дерево насмерть придавило семилетнего мальчика в палатке в Тверской области

Упавшее на палатку дерево насмерть придавило семилетнего мальчика в Тверской области. СК РФ по региону организовало доследственную проверку, сообщили на сайте комитета.

ЧП произошло в Карачарово Конаковского муниципального района. Дерево упало на палатку, в которой находился ребенок.

«С полученными травмами он был доставлен к медицинское учреждение, где несмотря на усилия врачей, скончался», — сообщили в СК по региону.

Следственное управление СК РФ по Тверской области организовало проведение доследственной проверки, по итогам которой следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В Ростове-на-Дону ночью 29 июня заживо сгорел 12-тилетний мальчик. Ребенка пытались спасти, но скончался в больнице от ожогов 95% тела. В качестве версии рассматривают умышленный поджог.