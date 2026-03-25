В Малайзии крокодил растерзал мужчину на глазах у его отца

В Малайзии крокодил напал на 28-летнего мужчину, когда тот ловил креветок в реке. Это произошло на глазах у его отца, сообщило издание Free Malaysia Today .

Житель деревни Сегалиуд на севере острова Борнео Мохд Райян Абдулла 17 марта зашел в реку с сетью, чтобы ловить креветок. В этот момент на него набросилась огромная рептилия и утащила под воду.

Отец мужчины видел, как крокодил схватил сына, но ничем не смог ему помочь. После этого к поискам тела подключились спасатели.

На следующее утро они нашли его примерно в 500 метрах от места нападения. Крокодил нанес мужчине смертельные травмы, оторвав руки и ноги.

В середине февраля в восточной Замбии 52-летний рыбак спасался от стада разъяренных слонов в кишащем крокодилами ручье, отбился от хищника, но в итоге погиб от потери крови.