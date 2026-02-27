В Госдуме потребовали проверить лифты по всей России

После аварии с лифтом в Уфе, где местного жителя едва не придавило при входе в кабину, в Госдуме предложили проверить подъемники в домах по всей стране. Автором инициативы выступил депутат от ЛДПР Иван Сухарев. Парламентарий уже направил запросы в Генпрокуратуру и Минстрой.

Парламентарий напомнил, что житель Башкирии едва не погиб при использовании лифта в жилом доме. В кабине уже находились два человека, когда внутрь начал заходить еще один мужчина. В этот момент лифт резко поехал вверх. Ему удалось выскочить в последний момент.

«В связи с данным ЧП в Уфе сегодня я направил запрос в Генеральную прокуратуру <…> Еще один — в Минстрой. Просим ведомство инициировать проведение проверки состояния лифтового оборудования по всей стране, чтобы выявить проблемные участки и принять соответствующие меры по их устранению», — заявил Сухарев.

Он также сослался на сообщения прокуратуры Башкирии о начавшейся проверке и на публикации местных СМИ о жалобах жильцов на проблемный лифт в их подъезде.

Сухарев добавил, что ЛДПР выступает за более жесткие меры государственного контроля в сфере ЖКХ.