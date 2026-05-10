В Майами взорвалась лодка с пассажирами

В Майами взорвалась прогулочная лодка с пассажирами, в результате пострадали 15 человек. Об этом сообщила газета New York Post .

Взрыв произошел в районе песчаной косы Хауловер, популярной у туристов. На место прибыли более 25 пожарно-спасательных расчетов округа Майами-Дейд. Всех пострадавших эвакуировали и оперативно доставили в больницы.

Над выяснением причин произошедшего и подробностей случившегося начали работу представители спецслужб.

Ранее жители района Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк обратились в полицию с жалобами на серию взрывов. Правоохранители начали проверку и во время обыска в доме 65-летнего американца нашли 25 самодельных взрывных устройств.