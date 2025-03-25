В Махачкале завели уголовное дело после взрыва в магазине сотовой связи

Уголовное дело возбудили в Махачкале после взрыва газа, прогремевшего в магазине сотовой связи по проспекту Имама Шамиля. Об этом сообщила пресс-служба Управления СК России по Дагестану.

Производство начали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Взрыв с последующим возгоранием произошел утром 25 марта.

По версии следствия, причиной стала утечка газа из подземного газопровода. Пострадали четыре человека, трое из них поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Дагестана заявили, что у собственника объекта отсутствовал договор поставки ресурса и магазин не был подключен к газовым сетям.

Взрыв в магазине стал вторым в Махачкале за 25 марта. Первый прогремел на час раньше в многоэтажке по улице Гапцахской. Там пострадали еще четыре человека.