В Махачкале затопило дороги после мощного ливня

Из-за непогоды дороги в Махачкале стали похожи на реки, ливневки не справляются с потоком воды. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

Он отметил, что местные жители жалуются на затопленные трассы. Из-за мощных ливней машинам приходится передвигаться прямо по воде.

В городской администрации заявили, что все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

«Основные усилия сосредоточены на мониторинге и прочистке ливневой канализации для предотвращения подтоплений на проблемных участках. Существующая система ливневой канализации работает на полную мощность, однако в часы пиковой нагрузки физически не успевает принять весь объем воды в кратчайшие сроки», — подчеркнули там.

Ранее мощные ливни обрушились на Сочи. В результате во многих районах города затопило улицы, у остановок образовались огромные лужи по колено. Пассажирам приходилось заходить в общественный транспорт прямо из воды, которая доходила до ступиц колес.

Также на фоне непогоды поднялся уровень воды в реках, в горах вырос риск схода селей.