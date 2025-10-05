В Махачкале три человека пострадали в ДТП с участием «Гелендвагена»

В центре Махачкалы в массовом ДТП пострадали три человека

В центре Махачкалы произошло ДТП с участием внедорожника, в результате которого пострадали три человека. О происшествии сообщили в пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана .

По данным ведомства, 29-летний водитель Volkswagen Polo из Акушинского района, совершая разворот в нарушение дорожной разметки, столкнулся с Mercedes-Benz G55, за рулем которого находился 41-летний местный житель. После удара легковушку отбросилу на припаркованную Lada Granta.

В результате аварии водитель Volkswagen и две 18-летние пассажирки получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Центральную городскую больницу Махачкалы.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Volkswagen Polo выезжает поперек плотного потока машин на проезжей части, пытаясь развернуться. В этот на высокой скорости движется черный Mercedes G-класса. Через секунду внедорожник врезается в бок легковушки — от удара поднимается облако пыли. Пешеходов поблизости не было, но движение на улице резко остановилось.

По факту происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства и степень ответственности водителей.

