В Махачкале спасатели ликвидируют последствия мощного ливня

В Дагестане спасатели ликвидируют последствия сильнейшего дождя и шквалистого ветра. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов .

По информации МЧС, из-за ливня вода поднялась до полутора метров. Критическая ситуация сложилась в Махачкале: там подтоплены около 20 частных домов. Эвакуировали 83 человека, в том числе троих детей. Под водой оказались шесть автомобилей и пять домовладений.

«Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. <… > Однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы», — сообщил Меликов.

Гроза и ливни также ждут Чечню и Северную Осетию, сообщил синоптик.