Синоптик предупредила, в каких регионах пройдут грозы и ливни в воскресенье

Синоптик Макарова предупредила о грозе и ливнях в Чечне и Северной Осетии

В воскресенье в Чечне и Северной Осетии начнутся сильные дожди и ливни с грозами. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, порывы ветра могут достигать 20–28 метров в секунду. В горах местами ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.

Утром в горных районах возможен туман. Несмотря на это, температура будет выше нормы на четыре-шесть градусов. Днем воздух прогреется до +10… +15 градусов, местами — до +18.

Небольшие дожди на выходных ждут и жителей Подмосковья. Синоптик Михаил Леус предупредил о непогоде в южных районах области.