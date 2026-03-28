Синоптик предупредила, в каких регионах пройдут грозы и ливни в воскресенье

Синоптик Макарова предупредила о грозе и ливнях в Чечне и Северной Осетии
В воскресенье в Чечне и Северной Осетии начнутся сильные дожди и ливни с грозами. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, порывы ветра могут достигать 20–28 метров в секунду. В горах местами ожидаются очень сильные дожди с мокрым снегом. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.
Утром в горных районах возможен туман. Несмотря на это, температура будет выше нормы на четыре-шесть градусов. Днем воздух прогреется до +10… +15 градусов, местами — до +18.
Небольшие дожди на выходных ждут и жителей Подмосковья. Синоптик Михаил Леус предупредил о непогоде в южных районах области.