В Махачкале расстреляли лабрадора, который вытаскивал людей из-под завалов

В Махачкале чуть не убили служебного лабрадора. Ветеринары извлекли из собаки почти 20 дробин, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Собака по кличке Балбес была действующим спасателем и участвовала в операциях по всей стране — питомец вытаскивал людей из-под завалов.

Сейчас пес проходит лечение. По какой именно причине злоумышленник напал на собаку, неизвестно.

Ранее живодер расстрелял собаку в подмосковной деревне Боково. Раненого питомца нашел на обочине дороге неравнодушный водитель. Он обратился в полицию, собаку поместили в ветеринарную клинику.

Жители деревни организовали сбор денег для операции, переливания крови, плазмы и приобретения необходимых лекарств для пострадавшего животного.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Артем Шульченко рассказал, что от рук живодера погибли несколько псов. Он уточнил, что все питомцы были стерилизованы, привиты и чипированы.