В Махачкале прохожие вытащили мать с ребенком из тонущего автомобиля

Прохожие в Махачкале спасли мать и ребенка из тонущего в реке автомобиля. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Опасная ситуация произошла в районе поселка Семендер на северо-западе столицы Дагестана. Автомобиль Volkswagen Polo съехал в канал имени Октябрьской революции, после чего начал тонуть.

Это заметили несколько парней, которые немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над каналом и, когда машина проплывала под ней, смогли через окно достать сначала ребенка, а уже после помогли и его матери.

По данным Shot, одним из спасателей стал воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова Ассадула Магомедов. Имена остальных участников операции пока не известны, но пользователи соцсетей уже предлагают их наградить.

Ранее житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двоих детей, которые провалились под лед на озере Ак-Гель.