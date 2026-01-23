«Смотрю, они выбраться не могут». Житель Махачкалы спас двоих детей, провалившихся под лед

Житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двоих детей, которые провалились под лед на озере Ак-Гель. Видео с рассказом мужчины опубликовала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева .

Мусаев рассказал, что в воскресенье днем он гулял с сыном в парке и они решили подойти к озеру посмотреть на уток.

«Смотрим — двое детей под воду упали. За ними другой ребенок побежал, одного вытащил и сам в воду упал, другой ребенок убежал. Смотрю, уже лед под ними ломается, они выбраться не могут. Я тогда побежал, прополз по льду к ним и одного вытащил, и второго», — рассказал мужчина.

По его словам, спасенным детям было около 10-11 лет.

Гариева в комментарии к видео отметила, что под весом мужчины уже треснувший лед мог не выдержать, но тот, не раздумывая, бросился спасать детей — счет шел на секунды.

Глава пресс-службы добавила ,что о спасении детей 48-летний Мусаев рассказывает как о чем-то обыденном, будто ничего сверхъестественного он не совершил.

«Обычный, на первый взгляд, человек, семьянин, работник… А как по мне, так он — настоящий герой! Скромный, смущающийся камеры, но при этом такой отважный в критической ситуации», — отметила Гариева.

