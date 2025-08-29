Полицейский погиб от случайной пули при погоне в Дагестане

Сотрудники полиции случайно выстрелили в коллегу во время погони за лихачем в Махачкале. Мужчина погиб, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

По данным ведомства, вечером 28 августа на улице Примакова наряд ДПС попросил водителя Toyota Camry остановиться, но нарушитель проигнорировал их требования.

Правоохранители начали преследовать лихача, который нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу и совершал опасные маневры.

Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие для остановки автомобиля. Одна из пуль срикошетила и попала в голову участкового, который находился в припаркованной личной машине. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее в Архангельской области при задержании мужчины погиб полицейский. Рецидивист открыл огонь по правоохранителям, когда силовики зашли к нему в дом.