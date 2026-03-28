В Махачкале мужчина спас унесенную дождевым потоком девочку

На одной из улиц Махачкалы прохожий бросился в воду, чтобы вытащить маленькую девочку, уносимую сильным дождевым потоком. Видео опубликовал телеграм-канал «112» .

На кадрах видно, что бабушка и ребенок упали в дождевой поток на проспекте Акушинского, когда переходили дорогу. Они поскользнулись и девочку понесло вперед. На дорогу, которая превратилась в бурлящий поток, бросился мужчина, успевший перехватить уносимого водой ребенка и вытащить в безопасное место. К ним подбежала хромающая бабушка.

Власти Дагестана объявили режим повышенной готовности из-за дождей, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Меликов. По его словам, максимальное количество осадков зафиксировали в ряде городов и населенных пунктов, включая Махачкалу.

Ранее спасатель Андрей Вальман рекомендовал россиянам подготовить сумку с документами, деньгами и вещами для выживания, если появится информация — из СМИ или систем оповещения — о возможном половодье.