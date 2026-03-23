Спасатель Вальман посоветовал при сообщениях о возможном половодье заранее подготовить сумку с документами и деньгами

В беседе с радио Sputnik спасатель Андрей Вальман напомнил, что при угрозе паводков, наводнений, пожаров и разрушений главное — спасти себя и близких. В первую очередь необходимо организовать эвакуацию маломобильных граждан и детей в безопасное место.

По словам эксперта, материальные ценности отходят на второй план — их спасают только после оценки обстановки.

«Если есть информация из СМИ или систем оповещения о возможном половодье, подготовьте документы, деньги и вещи для выживания. Эту сумочку поставьте так, чтобы можно было сразу схватить и убежать», — посоветовал Вальман.

Спасатель подчеркнул, что действовать нужно строго по указаниям систем оповещения. При этом большинство территорий в России не находится в прибрежной зоне, а паводки развиваются медленно и предсказуемо.

«Это не цунами. Зоны подтопления известны заранее, они имеют определённую закономерность и динамику развития ситуации», — заключил специалист.